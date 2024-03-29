Манікюр на квітень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
У квітні, коли весна починає заявляти про себе активніше, хочеться і яскравіших, ніжніших й красивіших нігтів. У тренді цього сезону пастельні відтінки, квіткові малюнки, романтика та елегантність, а також французькі манікюри, але не з білими обідками на нігтях, а кольоровими. Що стосується відтінків, то в тренді молочні, бежеві та ніжно-рожеві кольори.
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