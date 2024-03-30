Манікюр на квітень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Навесні 2024 року однозначно у тренді будуть ніжно-рожеві відтінки, які більше нагадують колір пудри, а також молочні та кремові. Такі кольори добре поєднуються з блискітками, квітковими малюнками і з ними можна робити французький манікюр. Також не забувайте про перлинне втирання — цей дизайн завжди буде мати дуже жіночний вигляд.

Нижче ми зібрали п'ять актуальних дизайнів у весняній стилістиці.

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