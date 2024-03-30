Манікюр на квітень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Навесні 2024 року однозначно у тренді будуть ніжно-рожеві відтінки, які більше нагадують колір пудри, а також молочні та кремові. Такі кольори добре поєднуються з блискітками, квітковими малюнками і з ними можна робити французький манікюр. Також не забувайте про перлинне втирання — цей дизайн завжди буде мати дуже жіночний вигляд.
Нижче ми зібрали п'ять актуальних дизайнів у весняній стилістиці.
Читайте також:
- Чи шкідливі УФ-лампи для манікюру шкірі рук
- Патріотичний манікюр: ідеї дизайну
- Звичка гризти нігті: причини та методи боротьби
- Як зняти гель-лак з нігтів у домашніх умовах