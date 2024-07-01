Манікюр на липень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту. Ми зібрали для вас найкращі літні тенденції.

Під час спекотного літа завжди хочеться оригінальних та яскравих манікюрів, які зроблять образ цікавішим. У липні 2024 року майстри рекомендують звернути увагу на блакитні, зелені, помаранчеві та пурпурові відтінки. Цього місяця в тренді продовжує залишатися пастельна гама та срібло.

Також влітку завжди актуальні дизайни з квітами та асиметричні смуги, які нагадують хвилі. У нашій новій добірці ви знайдете кілька актуальних ідей.

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