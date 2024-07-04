Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Манікюр на липень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на липень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на липень 2024 року / Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту. Ми зібрали для вас найкращі літні тенденції.

Влітку з манікюром можна експериментувати по-різному, але особливо ніжний та оригінальний вигляд мають дизайни на бежевій, нюдовій або напівпрозорій підкладці. Майстри манікюру рекомендують у цей період року кольоровий французький манікюр, флористичний та абстрактні мотиви. Також дуже цікавий вигляд мають геометричні лінії.

Такий манікюр ідеально поєднуватиметься з багатьма літніми вбраннями та купальниками.

Читайте також:

Гель-лак шкодить нігтям – майстер манікюру Вячеслав Коріненко розвінчує популярні міфи

Гель-лак шкодить нігтям – майстер манікюру Вячеслав Коріненко розвінчує популярні міфи

Повʼязані теми:

Наступна публікація