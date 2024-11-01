Манікюр на листопад 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту. Ми зібрали для вас найкращі дизайни, які ідеально підійдуть для цієї пори року.

Листопад вступив у свої законні права тому саме час зробити справжню осінню казку на нігтях за допомогою ультрамодного дизайну. В осінньому манікюрі можна використовувати багато теракотових, бежевих та червоних відтінків, також будуть актуальними темні тони, геометричні малюнки та золото. Незвичайними та ще й досі попутними залишаються імітації під натуральний камінь та хижі принти. Деякі з таких ідей ви знайдете у нашій новій добірці.

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