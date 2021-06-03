Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Яскраві нігті — чудове доповнення до образу, особливо влітку.

Цього лытнього сезону актуальними будуть яскраві дизайни нігтів з абстрактними малюнками і "невидимими" квітами. Тому зверніть увагу на всі можливі пастельні відтінки, квіткові та геометричні принти. Якщо ви любите французький манікюр то від звичайних дизайнів з білими смужками доведеться відмовитися на користь яскравих кольорів, французький манікюр з білим краєм вже вважається моветоном.

Також влітку не варто собі відмовляти в блакитних відтінках, які завжди мають виграшний вигляд на відпочинку.

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