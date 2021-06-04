Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Красиві нігті — чудове доповнення до образу, особливо влітку.

Літо — час для яскравого манікюру. Не бійтеся експериментувати, адже як і раніше актуальні квіткові малюнки, морські мотиви, градієнт, французький манікюр кольоровим лаком. Також в тренді залишаються крапки різного розміру, смужки, абстракція, золота слюда і нюд. Ще у тренді прозорі підкладки і пастельні тони.

Не забувайте приділити належну увагу формі нігтів. Провідні позиції займає мигдалеподібна форма, але якщо вам подобаються більше квадратні — ми підготували для вас кілька цікавих варіантів і з ними.

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Ідеї манікюру (26 фото)

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