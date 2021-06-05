Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Красиві нігті — чудове доповнення до образу, особливо влітку.

Красиві і доглянуті нігті прикрасять будь-який образ та додадуть йому оригінальності. Актуальні зараз яскраві і соковиті кольори в поєднанні з прозорими і нюдовимі елементами. Також в тренді залишаються хвилі, блакитні відтінки, градієнт, флористичні мотиви, французькі манікюри, але з кольоровими акцентами, геометрія, золоті деталі, крапки, а також абсолютно лаконічні дизайни.

У нашій новій добірці ви знайдете цікаві ідеї дизайну нігтів, які можна втілити в життя.

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Ідеї манікюру (26 фото)

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