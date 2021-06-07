Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Красиві нігті — чудове доповнення до образу, особливо влітку.

Влітку 2021 року модними стали зовсім незвичні раніше дизайни нігтів, які тепер поєднують у собі прозорі елементи, геометричні візерунки і жіночні флористичні принти.

Також актуальними залишаються лаконічний французький манікюр виконаний кольоровим лаком, омбре, але якщо душа лежить до дизайнів з незвичайними малюнками, то не відмовляйте собі і в них! У нашій новій добірці ви знайдете цікаві ідеї дизайну нігтів, які легко можна втілити в життя.

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Ідеї манікюру (26 фото)

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