Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Цього літа популярними стали яскраві і незвичайні дизайни нігтів, яких раніше багато уникали.

Літо — це час відмовитися від темних кольорів і перейти на яскраві, м'які і нюдові жіночні відтінки. Адже манікюр, окрім доповнення образу, повинен піднімати вам настрій, тому не бійтеся використовувати блискітки, перлинні втирки, слюду і квіткові принти. Також актуальні будуть французькі манікюри і геометричні малюнки, але якщо душа лежить до креативу — не відмовляйте собі і можете навіть намалювати на нігтях улюблених персонажів.

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Ідеї манікюру (26 фото)

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