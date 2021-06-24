Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Потіште себе свіжим манікюром і повторіть щось з нашої нової добірки трендових ідей.

Серед модних манікюрних тенденцій актуальних влітку 2021 року: геометричний малюнок, неонові кольори, а також слюда і об'ємні дизайни. Окрім того, значно змінився і французький манікюр — нудні білі смужки на нігтях більше не актуальні, адже тепер у моді яскраві кольори і майстри пропонують саме ними робити френч. Також цікавий вигляд має подвійний французький манікюр.

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Ідеї манікюру (26 фото)

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