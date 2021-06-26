Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Потіште себе свіжим манікюром і повторіть щось з нашої нової добірки трендових ідей.

Цього літнього сезону актуальні яскраві дизайни нігтів з абстрактними малюнками і "невидимими" відтінками. Тому зверніть увагу на всілякі пастельні кольори, малюнки з флористичними і геометричними мотивами. Якщо ви любите французький манікюр, то від звичайних дизайнів з білими смужками доведеться відмовитися на користь яскравих. Також цікавий вигляд має подвійний французький манікюр.

Читайте також: Топ-5 модних зачісок на літо-2021

Ідеї манікюру (26 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання