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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Getty Images

Потіште себе свіжим манікюром і повторіть щось з нашої нової добірки трендових ідей.

Цього літнього сезону актуальні яскраві дизайни нігтів з абстрактними малюнками і "невидимими" відтінками. Тому зверніть увагу на всілякі пастельні кольори, малюнки з флористичними і геометричними мотивами. Якщо ви любите французький манікюр, то від звичайних дизайнів з білими смужками доведеться відмовитися на користь яскравих. Також цікавий вигляд має подвійний французький манікюр.

 

 

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