Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У нашій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які можна втілити в життя в цьому місяці.

Подбайте про себе і потіште красивим манікюром, який буде підіймати вам настрій. Окрім того, влітку можна дозволити собі яскраві дизайни, які будуть чудово перегукуватися з легкими сукнями, пляжними вбраннями і яскравими макіяжами. Актуальними в липні будуть градієнтні дизайни, неонові кольори, але також в моді залишається райдужний френч, нюдові підкладки і квіткові принти.

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Ідеї манікюру (26 фото)

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