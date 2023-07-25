Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

Літо – час для модних експериментів та яскравих кольорів, тому в моді цікаві та оригінальні дизайни манікюрів із абстрактною стилістикою. Також популярністю у багатьох зараз користуються ідеї манікюру з фруктовими мотивами та квітами.

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