Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

Особливою популярністю цього сезону користуються манікюри з абстракцією та однотонними або кольоровими хвилями, тому будь-який подібний дизайн буде у тренді. Нижче ми зібрали кілька цікавих ідей у подібному стилі, які можуть вам сподобатися.

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