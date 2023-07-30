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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
208
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

Особливою популярністю цього сезону користуються манікюри з абстракцією та однотонними або кольоровими хвилями, тому будь-який подібний дизайн буде у тренді. Нижче ми зібрали кілька цікавих ідей у подібному стилі, які можуть вам сподобатися.

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Дата публікації
Перегляди
208
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