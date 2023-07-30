Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.
Особливою популярністю цього сезону користуються манікюри з абстракцією та однотонними або кольоровими хвилями, тому будь-який подібний дизайн буде у тренді. Нижче ми зібрали кілька цікавих ідей у подібному стилі, які можуть вам сподобатися.
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