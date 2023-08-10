Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.
Французький манікюр – завжди гарна ідея. Але чи має він бути лише білим? Звичайно ж ні. Ви можете зробити французький манікюр з кольоровим і різнобарвним окантуванням і додати до такого дизайну кілька яскравих акцентів у вигляді ліній, малюнків або слюди.
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