Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.
Поки літо не закінчилося – встигніть зробити яскравий та веселий манікюр. Такі дизайни добре підходитимуть як до різнокольорових, так і до однотонних вбрань. У цій добірці ви знайдете кілька нових варіацій французького манікюру, ідеї з кривими лініями та градієнт. Квіткові мотиви наразі трохи відійшли на другий план.
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