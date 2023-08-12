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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
122
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

Поки літо не закінчилося – встигніть зробити яскравий та веселий манікюр. Такі дизайни добре підходитимуть як до різнокольорових, так і до однотонних вбрань. У цій добірці ви знайдете кілька нових варіацій французького манікюру, ідеї з кривими лініями та градієнт. Квіткові мотиви наразі трохи відійшли на другий план.

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Дата публікації
Перегляди
122
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