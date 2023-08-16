Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.
Якщо ви у пошуках натхнення для нового літнього манікюру — ця добірка вам знадобиться, адже тут ви знайдете яскраві, незвичайні і навіть трохи зухвалі дизайни. У тренді зараз рожеві відтінки, геометричні лінії та кольоровий французький манікюр. Такі нігті підійдуть до багатьох вбрань і лише прикрашатимуть ваші літні образи.
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