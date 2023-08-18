Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Акуратний манікюр — одна з головних та улюблених б'юті-процедур для багатьох українок. Однак якщо ви ще й шанувальниця яскравих дизайнів та кольорів, то зверніть увагу на цю добірку. Адже доки літо не закінчилося у вас є шанс зробити щось сміливе та веселе.

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