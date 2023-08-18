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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
747
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Getty Images

У цій добірці ви знайдете декілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

Акуратний манікюр — одна з головних та улюблених б'юті-процедур для багатьох українок. Однак якщо ви ще й шанувальниця яскравих дизайнів та кольорів, то зверніть увагу на цю добірку. Адже доки літо не закінчилося у вас є шанс зробити щось сміливе та веселе.

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Дата публікації
Перегляди
747
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