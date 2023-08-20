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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
161
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

У літніх манікюрах майстри пропонують відмовитися від нудних дизайнів та прикрашати нігті квітковими мотивами та соковитими відтінками. Однак найпопулярнішим відтінком цього літа став, звичайно ж, рожевий, але також популярністю користуються зелені та пастельні відтінки. У нашій новій добірці ви знайдете кілька модних ідей, які захочете точно повторити.

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Дата публікації
Перегляди
161
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