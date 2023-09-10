Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення образу.
Осінь — час наповнювати своє життя яскравими фарбами, тому потіште себе оригінальним манікюром в теплих осінніх відтінках, спокійних молочних тонах, а також насичених темних. Якщо все це не ваш варіант — зробіть манікюр з квітковим дизайном або ніжно-рожевий.
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