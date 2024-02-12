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Манікюр на лютий: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на лютий: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на лютий 2024 / Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.

Головне свято лютого, звичайно, День святого Валентина або як його ще називають День усіх закоханих. Цього дня прийнято дарувати подарунки, квіти та валентинки своїм другим половинкам. Але якщо напередодні свята ви захочете зробити ще й тематичний манікюр, пропонуємо звернути увагу на ідеї з цієї добірки, адже вони точно впишуться в будь-який ваш образ.

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