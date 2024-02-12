Манікюр на лютий: топ-5 модних ідей для натхнення

Головне свято лютого, звичайно, День святого Валентина або як його ще називають День усіх закоханих. Цього дня прийнято дарувати подарунки, квіти та валентинки своїм другим половинкам. Але якщо напередодні свята ви захочете зробити ще й тематичний манікюр, пропонуємо звернути увагу на ідеї з цієї добірки, адже вони точно впишуться в будь-який ваш образ.

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Ідеї манікюру (26 фото)