Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Не бійтеся експериментувати з дизайном нігтів, адже він додасть вашому образу унікальності та оригінальності.

У вересні вже хочеться оточити себе затишком і теплом. У гардеробі ідеально для цього підійдуть глибокі відтінки, наприклад, зелені, помаранчеві, коричневі або винні кольору. Така гама також матиме гарний вигляд і у осінньому манікюрі.

Але ми пропонуємо вам більш різноманітні варіанти з дизайнами, нюдовими підкладками і навіть трохи яскравими кольорами.

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Ідеї манікюру (26 фото)

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