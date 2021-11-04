Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Осінь – час експериментів.

Як ви могли помітити, у світі нейларту з кожним днем все більше незвичайних та нових ідей. Цієї осені майстри пропонують використовувати більш нейтральні відтінки: нюд, світло-рожевий, молочний. Але також не відмовляйте собі в задоволенні прикрасити нігті насиченими кольорами: коричневим, марсала, чорним і червоним. Особливо елегантний вигляд матимуть у цю пору року шоколадні відтінки та дизайни із золотом.

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Ідеї манікюру (26 фото)

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