Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Експерти кажуть, що процедури краси – хороший спосіб заспокоїтися та впорядкувати думки.
Осінній манікюр не обов'язково має бути стриманим - коричневим чи червоним. Потіште себе яскравими дизайнами, кольорами й аплікаціями на нігтях, також не забувайте про блискітки і слюду. У нашій новій добірці ви знайдете кілька ідей, які можна легко повторити.
Читайте також:
- Патріотичний манікюр: ідеї дизайну
- Звичка гризти нігті: причини та методи боротьби
- Як зняти гель-лак з нігтів у домашніх умовах
- Відшарувався ніготь після манікюру: чому це відбувається і що робити