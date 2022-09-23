Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Осінній манікюр не обов'язково має бути стриманим - коричневим чи червоним. Потіште себе яскравими дизайнами, кольорами й аплікаціями на нігтях, також не забувайте про блискітки і слюду. У нашій новій добірці ви знайдете кілька ідей, які можна легко повторити.

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