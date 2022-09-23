Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Дата публікації
Перегляди
1713
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Експерти кажуть, що процедури краси – хороший спосіб заспокоїтися та впорядкувати думки.

Осінній манікюр не обов'язково має бути стриманим - коричневим чи червоним. Потіште себе яскравими дизайнами, кольорами й аплікаціями на нігтях, також не забувайте про блискітки і слюду. У нашій новій добірці ви знайдете кілька ідей, які можна легко повторити.

Читайте також:

Знамениті красуні, яким зраджували чоловіки

Знамениті красуні, яким зраджували чоловіки

Повʼязані теми:

Наступна публікація