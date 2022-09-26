Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Експерти кажуть, що процедури краси – хороший спосіб заспокоїтися та впорядкувати думки.
Додайте у своє життя трохи приємного та потіште оригінальним манікюром. Спробуйте зробити щось із цієї добірки ідей — ці яскраві, незвичайні і навіть трохи сміливі дизайни підніматимуть настрій та тішитимуть око.
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