Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Експерти кажуть, що процедури краси – хороший спосіб заспокоїтися та впорядкувати думки.
У жовтні майстри нейл-дизайну рекомендують звернути увагу на відтінки червоного, коричневого чи бордового. Також у моду повертається "мармуровий" ефект, а ось дуже яскраві та блискучі дизайни відходять на другий план.
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