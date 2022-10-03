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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Експерти кажуть, що процедури краси – хороший спосіб заспокоїтися та впорядкувати думки.

У жовтні майстри нейл-дизайну рекомендують звернути увагу на відтінки червоного, коричневого чи бордового. Також у моду повертається "мармуровий" ефект, а ось дуже яскраві та блискучі дизайни відходять на другий план.

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