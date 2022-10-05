Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Жовтень славиться своїм головним святом – Гелловіном. Саме тому багато хто прикрашає свої оселі гарними гарбузами і поступово готується до цього свята. Гелловін також торкнувся і б'юті індустрії і багато хто прикрашає свої руки малюнками у вигляді гарбуза, маленькими привидами, павуками і павутинням. У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які можна втілити у життя під час наступного походу до майстра, і нехай до свята ще довго.

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