Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Дата публікації
Перегляди
212
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Експерти кажуть, що процедури краси – хороший спосіб заспокоїтися та впорядкувати думки.

Жовтень славиться своїм головним святом – Гелловіном. Саме тому багато хто прикрашає свої оселі гарними гарбузами і поступово готується до цього свята. Гелловін також торкнувся і б'юті індустрії і багато хто прикрашає свої руки малюнками у вигляді гарбуза, маленькими привидами, павуками і павутинням. У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які можна втілити у життя під час наступного походу до майстра, і нехай до свята ще довго.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Краса обличчя і тіла
Дата публікації
Перегляди
212
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація