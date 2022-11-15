Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Не бійтеся експериментувати з дизайном нігтів, а спробуйте урізноманітнити свій звичайний однотонний манікюр оригінальними дизайнами.
Пропонуємо до вашої уваги нові осінні ідеї манікюру, які урізноманітнять ваш образ, будуть піднімати настрій і стануть окрасою рук. Цього місяця майстри пропонують яскраві дизайни зі сміливими малюнками та аплікаціями.
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