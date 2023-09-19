Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
408
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Манікюр — найкраща і найпростіша прикраса рук та доповнення образу.

Цього місяця майстри пропонують звернути увагу на відтінки коричневого, золото та абстракцію. Також, якщо ви любите незвичайні дизайни з малюнками, не забувайте про листя та осінні кольори, якими теж можна прикрасити свої нігті.

Читайте також:

Гель-лак шкодить нігтям – майстер манікюру Вячеслав Коріненко розвінчує популярні міфи

Гель-лак шкодить нігтям – майстер манікюру Вячеслав Коріненко розвінчує популярні міфи

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
408
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація