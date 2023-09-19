Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Цього місяця майстри пропонують звернути увагу на відтінки коричневого, золото та абстракцію. Також, якщо ви любите незвичайні дизайни з малюнками, не забувайте про листя та осінні кольори, якими теж можна прикрасити свої нігті.

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