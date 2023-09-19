Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найкраща і найпростіша прикраса рук та доповнення образу.
Цього місяця майстри пропонують звернути увагу на відтінки коричневого, золото та абстракцію. Також, якщо ви любите незвичайні дизайни з малюнками, не забувайте про листя та осінні кольори, якими теж можна прикрасити свої нігті.
Читайте також:
- Чи шкідливі УФ-лампи для манікюру шкірі рук
- Патріотичний манікюр: ідеї дизайну
- Звичка гризти нігті: причини та методи боротьби
- Як зняти гель-лак з нігтів у домашніх умовах
- Дерматолог назвала три речі, які руйнують ваші нігті