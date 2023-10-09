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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
523
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Getty Images

Манікюр — найкраща і найпростіша прикраса рук та доповнення образу.

У жовтні з першими серйозними похолоданнями настає період, коли хочеться змінити яскраві дизайни манікюрів на стриманіші, а також використовувати більше шоколадних, чорних і золотих відтінків. У цій добірці ми зібрали кілька ідей у подібному стилі.

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Дата публікації
Перегляди
523
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