Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

У жовтні з першими серйозними похолоданнями настає період, коли хочеться змінити яскраві дизайни манікюрів на стриманіші, а також використовувати більше шоколадних, чорних і золотих відтінків. У цій добірці ми зібрали кілька ідей у подібному стилі.

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