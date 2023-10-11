Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найкраща і найпростіша прикраса рук та доповнення образу.
Хтось любить стримані однотонні дизайни нігтів, але є й ті дівчата, які віддають перевагу яскравішим і сміливішим. Якщо ви належите до другої категорії, то ця добірка ідей точно для вас.
Тут ви знайдете незвичайні дизайни манікюру в осінній гамі, оскільки вони виконані в коричневих, червоних, жовтих та зелених відтінках.
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