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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
740
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Манікюр — найкраща і найпростіша прикраса рук та доповнення образу.

Хтось любить стримані однотонні дизайни нігтів, але є й ті дівчата, які віддають перевагу яскравішим і сміливішим. Якщо ви належите до другої категорії, то ця добірка ідей точно для вас.

Тут ви знайдете незвичайні дизайни манікюру в осінній гамі, оскільки вони виконані в коричневих, червоних, жовтих та зелених відтінках.

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Дата публікації
Перегляди
740
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