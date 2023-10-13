Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найкраща і найпростіша прикраса рук та доповнення аутфіту.
Якщо хочете урізноманітнити свій осінній образ – зверніть увагу на ідеї манікюрів з нашої нової добірки. Це незвичайні та трендові дизайни, які пропонують майстри з різних країн.
У тренді цієї осені пастельні, коричневі та бежеві відтінки. Також популярністю користуються відтінки гарбуза, анімалістичні та флористичні мотиви.
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