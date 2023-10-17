Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найкраща і найпростіша прикраса рук та доповнення аутфіту.
Осінь — пора року, коли нарешті можна носити теплі светри, косухи та стильні пальта. Але знайти ідеальний осінній манікюр багатьом дівчатам може бути не так просто через насичений весняно-літній період, коли в тренді були яскраві відтінки та дизайни. Зараз багатьом може здаватися, що настав час для спокійніших манікюрів оскільки яскравість не поєднується з темними осінніми кольорами.
Але поспішимо вас заспокоїти, адже навіть у цей період можна підібрати цікаві варіанти дизайнів. У цій добірці від майстрів ви знайдете кілька стильних ідей, які точно захочете повторити.
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