Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Осінь — пора року, коли нарешті можна носити теплі светри, косухи та стильні пальта. Але знайти ідеальний осінній манікюр багатьом дівчатам може бути не так просто через насичений весняно-літній період, коли в тренді були яскраві відтінки та дизайни. Зараз багатьом може здаватися, що настав час для спокійніших манікюрів оскільки яскравість не поєднується з темними осінніми кольорами.

Але поспішимо вас заспокоїти, адже навіть у цей період можна підібрати цікаві варіанти дизайнів. У цій добірці від майстрів ви знайдете кілька стильних ідей, які точно захочете повторити.

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