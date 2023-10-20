Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення аутфіту.
Жовтень — найкращий час, щоб експериментувати з дизайнами манікюру, адже напередодні Гелловіна можна собі дозволити зробити жовтогарячі нігті, із зображенням гарбуза або більш тематичні, наприклад, з павуками чи привидами. У цій добірці ви знайдете свіжі ідеї манікюрів, які варто повторити.
Читайте також:
- Чи шкідливі УФ-лампи для манікюру шкірі рук
- Патріотичний манікюр: ідеї дизайну
- Звичка гризти нігті: причини та методи боротьби
- Як зняти гель-лак з нігтів у домашніх умовах
- Дерматолог назвала три речі, які руйнують ваші нігті