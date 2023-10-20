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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
310
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення аутфіту.

Жовтень — найкращий час, щоб експериментувати з дизайнами манікюру, адже напередодні Гелловіна можна собі дозволити зробити жовтогарячі нігті, із зображенням гарбуза або більш тематичні, наприклад, з павуками чи привидами. У цій добірці ви знайдете свіжі ідеї манікюрів, які варто повторити.

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Дата публікації
Перегляди
310
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