Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Жовтень — найкращий час, щоб експериментувати з дизайнами манікюру, адже напередодні Гелловіна можна собі дозволити зробити жовтогарячі нігті, із зображенням гарбуза або більш тематичні, наприклад, з павуками чи привидами. У цій добірці ви знайдете свіжі ідеї манікюрів, які варто повторити.

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