Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Опале осіннє листя надихає одягати коричневі, гарбузові та жовті відтінки вбрань, а також робити в подібній гамі манікюр. У цій добірці ми зібрали кілька актуальних дизайнів такого типу, які обов'язково вам відгукнуться.
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