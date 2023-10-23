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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
386
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.

Опале осіннє листя надихає одягати коричневі, гарбузові та жовті відтінки вбрань, а також робити в подібній гамі манікюр. У цій добірці ми зібрали кілька актуальних дизайнів такого типу, які обов'язково вам відгукнуться.

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Дата публікації
Перегляди
386
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