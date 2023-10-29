Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Відтінки осені – коричневі, помаранчеві та жовті, тому багатьом дівчатам у цей час хочеться і відповідний манікюр. У цій добірці ми зібрали для вас кілька нових актуальних ідей у подібному стилі. Тут ви знайдете манікюри з листям, блискітками та абстрактні.
Читайте також:
- Чи шкідливі УФ-лампи для манікюру шкірі рук
- Патріотичний манікюр: ідеї дизайну
- Звичка гризти нігті: причини та методи боротьби
- Як зняти гель-лак з нігтів у домашніх умовах
- Дерматолог назвала три речі, які руйнують ваші нігті