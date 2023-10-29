Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
116
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.

Відтінки осені – коричневі, помаранчеві та жовті, тому багатьом дівчатам у цей час хочеться і відповідний манікюр. У цій добірці ми зібрали для вас кілька нових актуальних ідей у подібному стилі. Тут ви знайдете манікюри з листям, блискітками та абстрактні.

Читайте також:

Гель-лак шкодить нігтям – майстер манікюру Вячеслав Коріненко розвінчує популярні міфи

Гель-лак шкодить нігтям – майстер манікюру Вячеслав Коріненко розвінчує популярні міфи

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
116
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація