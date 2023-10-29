Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Відтінки осені – коричневі, помаранчеві та жовті, тому багатьом дівчатам у цей час хочеться і відповідний манікюр. У цій добірці ми зібрали для вас кілька нових актуальних ідей у подібному стилі. Тут ви знайдете манікюри з листям, блискітками та абстрактні.

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