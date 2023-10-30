Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Манікюр може бути зовсім різним і яскравим незалежно від пори року, тому в цій добірці ви знайдете яскраві та насичені дизайни, а також кілька варіантів із малюнками, які цілком реально повторити вдома.
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