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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
536
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.

Манікюр може бути зовсім різним і яскравим незалежно від пори року, тому в цій добірці ви знайдете яскраві та насичені дизайни, а також кілька варіантів із малюнками, які цілком реально повторити вдома.

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Дата публікації
Перегляди
536
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