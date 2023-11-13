Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Холодна осіння пора пробуджує бажання зробити манікюр насиченішим. Актуальними у листопаді 2023 року будуть дизайни у теплій гамі, мигдалеподібна форма нігтів та геометричні малюнки. Тому потіште себе новим та яскравим манікюром, тим паче багато психологів запевняють, що процедури краси піднімають настрій та заспокоюють.

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