Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
299
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на осінь / Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук і доповнення вашого аутфіту.

Манікюр необов'язково має бути однотонним, тому не забувайте про модні дизайни та різні стилі, які можна використовувати. Наприклад, зробіть французький манікюр блискучим відтінком, додайте квіткові деталі, слюду чи геометричні малюнки.

А щоб полегшити вибір дизайну, ми зібрали п'ять цікавих ідей, які стануть чудовим джерелом натхнення.

Читайте також:

Гель-лак шкодить нігтям – майстер манікюру Вячеслав Коріненко розвінчує популярні міфи

Гель-лак шкодить нігтям – майстер манікюру Вячеслав Коріненко розвінчує популярні міфи

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
299
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація