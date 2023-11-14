Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук і доповнення вашого аутфіту.
Манікюр необов'язково має бути однотонним, тому не забувайте про модні дизайни та різні стилі, які можна використовувати. Наприклад, зробіть французький манікюр блискучим відтінком, додайте квіткові деталі, слюду чи геометричні малюнки.
А щоб полегшити вибір дизайну, ми зібрали п'ять цікавих ідей, які стануть чудовим джерелом натхнення.
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