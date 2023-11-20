Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Ми підібрали для вас кілька стильних дизайнів манікюру, які ідеально впишуться у ваш аутфіт цієї пори року. Такі дизайни матимуть стильний та цікавий вигляд. Крім того, не варто боятися міксувати та поєднувати кілька кольорів.

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