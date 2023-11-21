Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Холода і наближення зими пробуджують у нас бажання носити насиченіші відтінки, але це стосується не лише одягу, а й манікюру. У цій новій добірці ідей ми зібрали для вас кілька досить листопадових дизайнів, які можна повторити у свого майстра чи навіть самостійно.

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