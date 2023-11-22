Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ми зібрали нові ідеї абсолютно різних манікюрів на будь-який смак: від кумедного до кокетливого, від незвичайного до святкового – тут знайдеться щось для кожної, незалежно від того, ви новачок чи професіоналка. Тому відмовтеся на якийсь час від нюду і виберіть один з цих ідеальних яркіз осінніх дизайнів для нігтів на листопад.

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