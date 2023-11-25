Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Наприкінці листопада майстри манікюру вже нагадують нам, що дуже скоро різдвяні свята і час починати звертати увагу на зимові дизайни манікюрів. У нашій новій добірці ви знайдете кілька яскравих ідей, які точно захочете повторити.
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