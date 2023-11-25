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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
98
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Ідеї манікюру / Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.

Наприкінці листопада майстри манікюру вже нагадують нам, що дуже скоро різдвяні свята і час починати звертати увагу на зимові дизайни манікюрів. У нашій новій добірці ви знайдете кілька яскравих ідей, які точно захочете повторити.

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Дата публікації
Перегляди
98
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