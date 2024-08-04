Манікюр на серпень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Зазвичай більшість дівчат віддає перевагу однотонному покриттю нігтів, однак у серпні, поки літо ще не закінчилося, чому б не спробувати щось яскравіше та соковитіше. Тим паче, що цього місяця багато хто їде на відпочинок і такий манікюр чудово поєднуватиметься з купальником. Тому, якщо вам раптом захочеться чогось яскравого, зухвалого та трохи оригінального – ця добірка актуальних літніх дизайнів однозначно стане в нагоді.

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