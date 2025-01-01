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Манікюр на січень 2025 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на січень 2025 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на січень 2025 року / Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту. Ми зібрали для вас найкращі дизайни, які ідеально підійдуть для першого місяця 2025 року.

Після завершення зимових свят все одно залишається легке бажання робити яскравий манікюр, але з простішим декором. Якщо у вас теж так, то рекомендуємо звернути увагу на яскраво-червоний лак із блискітками, нюдові варіанти покриття та золоті акценти. У цій добірці ви знайдете кілька актуальних ідей, які допоможуть вам вибрати манікюрний дизайн на листопад.

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