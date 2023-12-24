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Манікюр на свята: астрологиня розповіла, який відтінок вибрати

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
77
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на свята: астрологиня розповіла, який відтінок вибрати

Фото: Credits

Багато дівчат напередодні свят хочуть освіжити манікюр, щоб мати ідеальний вигляд. Іноді можна звернутися за допомогою вибору відтінку до зірок та астрології.

На думку астрологині Людмили Булгакової в рік Зеленого Дерев'яного Дракона червоний відтінок ліпше замінити на бордовий або пурпуровий, зате яскраво-червоний може – і повинен! — бути манікюр. Дракон навряд чи оцінить бляклі кольори, тому всі пастельні відтінки краще відкласти убік, не любити господар року та синій колір. У нашій новій добірці ви знайдете кілька актуальних ідей.

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Дата публікації
Перегляди
77
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