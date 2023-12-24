Манікюр на свята: астрологиня розповіла, який відтінок вибрати

Багато дівчат напередодні свят хочуть освіжити манікюр, щоб мати ідеальний вигляд. Іноді можна звернутися за допомогою вибору відтінку до зірок та астрології.

На думку астрологині Людмили Булгакової в рік Зеленого Дерев'яного Дракона червоний відтінок ліпше замінити на бордовий або пурпуровий, зате яскраво-червоний може – і повинен! — бути манікюр. Дракон навряд чи оцінить бляклі кольори, тому всі пастельні відтінки краще відкласти убік, не любити господар року та синій колір. У нашій новій добірці ви знайдете кілька актуальних ідей.

Читайте також:

Ідеї манікюру (26 фото)