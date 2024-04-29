Манікюр на травень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
У травні, коли все цвіте і буяє, а погода все більше нагадує літню, багато хто обирає в дизайнах нігтів світлі відтінки: пастель, бежеві, ніжно-рожеві. Однак особливо популярністю в цей період будуть користуватись квіткові дизайни, також продовжують бути актуальними 3D дизайни та кольорові французькі манікюри. У нашій новій добірці ви знайдете кілька актуальних ідей.
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