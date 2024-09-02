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Манікюр на вересень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на вересень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на вересень 2024 року / Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту. Ми зібрали для вас найкращі дизайни, які ідеально підходять для першого місяця осені.

Хоч і почалася осінь, але, судячи з теплої погоди, літо поки що не планує нас залишати, тому не поспішайте відмовлятися в дизайнах нігтів від веселих і яскравих ідей. У вересні ще будуть доречні квіткові мотиви та абстракція, але якщо ж ви хочете вже відійти від подібного, то в нашій добірці знайдете і осінніші ідеї.

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