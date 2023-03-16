Манікюр на весну: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете дизайни на будь-який смак: романтичні, сміливі, яскраві та дуже лаконічні.

Цього сезону майстри манікюру пропонують використовувати в дизайнах яскраві неонові відтінки, звичайно ж, квіткові мотиви та насичені кольори, як червоний, кобальтовий чи малиновий. Нижче ми зібрали найкращі ідеї весняного манікюру, які ви захочете повторити цього місяця.

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